Голова "Нафтогазу" підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб російська агресія не наростала.

Якщо "Північний потік-2" добудують і запустять, енергетична безпека України опиниться під загрозою, будуть втрачені доходи від транзиту. Однак уряд підготувався до такого сценарію.

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Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

"Ми підготувалися до такого сценарію. Якщо глянути на цифри цього літа, то завдяки нашим підземним сховищам і шляхом повної інтеграції до європейської газотранспортної системи ми матимемо баланс енергоресурів і отримуватимемо їх за справедливою ціною", – сказав він.

"Так, ми ризикуємо втратити доходи від транзиту й компонент безпеки, але водночас у нас не буде дефіциту палива. На газовому ринку ми відносно захищені й навіть реекспортуємо газ із підземних сховищ. Натомість на ринку електроенергії ми зараз залежні від імпорту з Білорусі. Якщо завтра з якихось причин постачання звідти припиниться, то на країну можуть чекати віялові відключення", – зазначив Коболєв.

Також він зазначив, що потрібно зробити все можливе, щоб російська агресія не наростала. НАК "Нафтогаз" для цього бореться проти добудови газопроводу "Північний потік-2".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу" Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу"Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій

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Автор: УНІАН