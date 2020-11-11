Російський трубопровід просто не зможе пройти потрібну сертифікацію перед запуском.

У США готують додаткові санкції проти "Північного потоку-2", російського газопроводу вартістю 11,2 мільярда доларів, який повинен сполучити Росію з Німеччиною. Однак, його будівництво заморожене вже майже рік.

Читайте такожGazeta Polska Codziennie: "Північний потік-2" приречений на поразкуПредставники обох палат Конгресу погодилися, що нова порція обмежень буде стосуватися страхових компаній, а також фірм з технічної сертифікації. Нові санкції будуть прописані в доповненні до законопроекту про оборонний бюджет, який буде схвалений до кінця року. Про це Bloomberg повідомили троє людей, поінформованих про обставини.

Видання нагадує, що минулого року Вашингтон вже запровадив санкції, які завадили добудувати останні 160 кілометрів російського газопроводу. Через них компанія AllSeas Group відмовилася надавати свій спеціальний корабель для прокладання труби на дні Балтійського моря. Нова порція санкцій зробить так, щоб оператори кораблів не змогли отримати страхування й технічні сертифікати, які їм потрібні для роботи в акваторії Данії.

Після відмови AllSeas Group забезпечити спеціальний корабель для будівництва "Північного потоку-2", "Газпром" заявив про пошуки альтернативи. Москва прислала в Німеччину власний корабель "Академік Черський". Не відомо, чи здатне судно виконувати потрібні роботи. Як повідомляло видання Berliner Zeitung, зараз на його борту встановлюють спеціальну рампу для завантаження труб.

Читайте такожForbes: "Північний потік-2" не помре, і війна в Україні може пояснити причинуУряд Данії вимагає, щоб фірма Det Norske Veritas видала сертифікат про відповідність "Північного потоку-2" всім нормам, перш ніж газопровід буде запущений. Про це сказав старший аналітик Sova Capital Мітч Дженнінгс.

"Як я розумію, якщо сертифікація газопроводу буде заборонена, його запустити буде дуже важко. Через нові санкції "Північному потоку-2" потрібно буде знайти таку сертифікаційну агенцію, яка б хотіла потрапити під санкції", - сказав він.

Що цьому передувало

У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу"Північний потік-2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

При цьому в Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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Переклад: Лесь Димань