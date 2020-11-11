Представники Палати Представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції будуть включені в закон про державну оборону США на 2021 рік.
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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Bloomberg.
Санкції торкнуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами для завершення проекту. Проект закону про оборону повинні узгодити в США до кінця року.
"У новому законодавстві про санкції вказується, що раніше введені санкції поширюються на всю діяльність з прокладання труб і страхування", - повідомляє видання.
При цьому Німеччина, як союзник, під дії санкцій з боку США не підпадає.
Що цьому передувало
- У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу"Північний потік-2".
- Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.
- При цьому в Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.
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