Розширені санкції будуть включені в закон про державну оборону США на 2021 рік.

Представники Палати Представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції будуть включені в закон про державну оборону США на 2021 рік.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Bloomberg.

Санкції торкнуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами для завершення проекту. Проект закону про оборону повинні узгодити в США до кінця року.

"У новому законодавстві про санкції вказується, що раніше введені санкції поширюються на всю діяльність з прокладання труб і страхування", - повідомляє видання.

При цьому Німеччина, як союзник, під дії санкцій з боку США не підпадає.

Що цьому передувало

У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу"Північний потік-2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

При цьому в Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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Автор: УНІАН