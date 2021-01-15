Лідер німецьких "вільних демократів" допустив, що російський газопровід перестане бути таким скандальним, якщо Москва лишить Україну в спокої.

Щоб добудувати "Північний потік-2", який повинен транспортувати російський газ в Німеччину через Балтійське море, Росія повинна змінити свою зовнішню політику.

"Лише після цього можна буде говорити про те, завершувати цей газопровід чи ні", - цитує Süddeutsche Zeitung слова лідера парламентської групи "Вільної демократичної партії" Александр Граф Ламбсдорфф.

Він переконаний, що за нинішньої ситуації продовження будівництва "Північного потоку-2" - це помилка. Оскільки мільярди доларів вже інвестовані в проект, а сам він на більш ніж 90% завершений, "Вільна демократична партія" не підтримує пропозицію повністю відмовитися від нього. Але наразі вимагає зупинити будівництво.

Читайте такожРосіяни хочуть добудувати "Північний потік-2" вже у червніЗа словами Ламбсдорффа, поки не буде певної нормалізації у німецько-російських і європейсько-російських відносинах, ніяких робіт бути не може. Він вказав на агресію Росії проти України. Політик зауважив, що "Північний потік-2" - частина "геополітики, яка ведеться засобами енергетичної промисловості". І країни, які лежать між Росією і ЄС, не повинні страждати від шантажу через позбавлення їх ролі транзитних країн для транспортування газу.

Він також нагадав про фонд, який уряд федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія збирається створити для підтримки завершення російської ГТС. Лабсдорфф назвав його "Фондом Газпрому".

"99% тексту про його утворення ґрунтується на питаннях клімату й захисту довкілля. Але 99% грошей надійшли напряму від компанії-оператора "Північного потоку-2", яка належить "Газпрому". Іншими словами, так, це організація-ширма", - сказав німецький політик.

Читайте такожСлідом за норвежцями від "Північного потоку-2" відмовилися данціМинулого тижня парламент федеральної землі у Шверині підтримав створення державного екологічного фонду. Організація декларує намір просувати проекти в сфері захисту довкілля, природи й клімату. Але вона також має намір бути комерційно активною. Зокрема, німецький екологічний фонд збирається купити деталі й техніку, необхідні для завершення будівництва "Північного потоку-2". Це допоможе проекту обійти санкції США.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань