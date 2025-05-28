Фрідріх Мерц обіцяє посилити тиск на Росію та бачить потенціал в економічній співпраці з Україною.

Німецький уряд зробить усе можливе, аби завадити роботі газопроводу "Північний потік-2". Про це на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоби послабити воєнну машину Москви і прокласти шлях для перемовин. Я кажу це від імені Німеччини. У зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб "Північний потік-2" ніколи не запрацював", – сказав німецький політик.

Він також додав, що бачить потенціал у розвитку співпраці між Німеччиною та Україною в енергетиці, будівництві, сільському господарстві, машинобудуванні.

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"Ми спільно думаємо про майбутнє попри війну. Тому ми спілкуватимемося з представниками німецького бізнесу про Україну та економічні шанси на майбутнє. Потенціал є", - наголосив Мерц.

У свою чергу Зеленський підтримав позицію канцлера Німеччини стосовно "Північного потоку-2". Він закликав західних партнерів продовжувати тиснути на агресора санкціями.

"Потрібен тиск на Росію. Всі форми тиску, які змусять їх відчувати наслідки ганебних дій. Тому варто і надалі збільшувати санкції проти Росії за цю війну... Німеччина підтримує нас у цій роботі заради збільшення санкцій", – сказав президент України.

Санкції ЄС проти РФ - останні новини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц послідовно підтримує остаточну "смерть" проєкту "Північний потік-2". За даними ЗМІ, політик підтримує запропоновані ЄС санкції проти російської "труби". Зазначені обмеження можуть увійти до 18-го пакету санкції блоку проти РФ.

Разом з тим, на початку березня 2025 року стало відомо, що США начебто хочуть відновити роботу російської "труби". За даними ЗМІ, цей проєкт підтримується американськими інвесторами.

Водночас, перешкодою для запуску "Північного потоку-2" стали санкції ЄС проти РФ.

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