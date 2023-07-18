В "Нафтогазі" радять звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати.

В "Газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує майже все населення розказали, як споживачам повернути переплату за газ при зміні постачальника.

"Шановні клієнти, якщо ви змінили постачальника газу, але оплатили рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, гроші можна повернути", - йдеться у повідомленні компанії на сторінці в Facebook.

Попри те, що з весни 2022 року "Нафтогаз" має монополію на обслуговування 98% побутових споживачів, за даними УНІАН, деякі українці все ще скаржаться на те, що помилково переплачували попередньому постачальнику.

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В компанії в такій ситуації радять звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати. Попередня газопостачальна компанія протягом 5 календарних днів має надати вам відповідь та повернути переплату.

"Нагадуємо, лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує", - повідомила прес-служба.

В "Нафтогазі" зазначають, що у разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156.

Зміна постачальника газу

У травні 2022 року в обслуговування до "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" були раптово переведені близько 10 млн споживачів. Таким чином, державний холдинг витіснив газові компанії, які працювали у всіх регіонах країни під брендом "Твій Газзбут" і сконцентрував у "своїх руках" постачання для 98 відсотків українських домогосподарств.

Таким чином, "Нафтогаз" наразі контролює понад 80% розподілу газу в країні, 98% постачання населенню і 100% постачання газу для теплокомуненерго.

Деякі українці помилково оплачували рахунки попередньому постачальнику, тому отримали борги перед "Нафтогазом".

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