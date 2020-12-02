Офіційно причину наразі не називають, попередньо - трапилася аварія на одному з тепловузлів.

Сьогодні вранці одразу кілька районів Миколаєва одночасно залишилися без опалення і світла.

Читайте такожЧерез мільйонні борги комунальники погрожують залишити Херсон без опалення (відео)Про це повідомляє ТСН.uа.

"Через аварію мерзне половина міста. Сьогодні вранці відразу кілька районів Миколаєва одночасно залишилися без опалення і світла. Це майже пів тисячі багатоповерхівок. Без тепла за одну мить опинилися понад 2 десятки шкіл і дитсадків, а ще 5 лікарень", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що одночасно зупинилося кілька десятків котелень.

"Тепловики стверджують - всі вони справні, але на них майже одночасно припинилася подача електроенергії",- підкреслює видання.

Офіційно причину поки не називають, попередньо - трапилася аварія на одному з тепловузлів.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

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Автор: УНІАН