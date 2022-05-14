Міністр заявив, що проблема дефіциту пального буде вирішена найближчим часом.

В умовах нинішньої ситуації з пальним в Україні, є випадки, коли дехто намагається максимально заробити на людях в умовах війни.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю Forbes.

"Ми не можемо виключати недобросовісних дій гравців ринку. Очевидно, є випадки, коли дехто намагається максимально заробити на людях в умовах війни. Це навіть не недобросовісна конкуренція, за таке треба розстрілювати. Не можу зараз сказати, хто саме це робить і в яких об’ємах. Мають бути відповідні дії силових структур, Антимонопольного комітету. Вони розберуться", - заявив міністр.

За його словами, з початку війни споживання нафтопродуктів суттєво впало – на 72%. Потреби на травень складають приблизно 100 000 т бензину и 250 000 т дизелю.

"Росіяни зруйнували наші нафтобази, Кременчуцький НПЗ. Безумовно, це вплинуло на ринок. Ми були змушені повністю перебудовувати логістику. Ми працюємо над збільшенням імпорту пального. В травні він зріс автомобільним транспортом в 15 разів у порівнянні з березнем, річковим транспортом і залізницею – у 5 разів", - додав Галущенко.

Він зауважив, що обсяги імпорту зростають кожного дня. "Таких об’ємів пального цими напрямками ми ніколи раніше не завозили. Проблема дефіциту пального буде вирішена найближчим часом. Не можу називати більш конкретні терміни з огляду на безпекову ситуацію", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв'язати питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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