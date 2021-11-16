Законопроектом передбачено, що накопичувачі енергії будуть здатні забезпечувати електроенергією окремі будинки і навіть цілі мікрорайони.

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект, який забезпечує використання в Україні накопичувачів енергії, що має збалансувати роботу енергосистема і підвищити стабільність електропостачання для споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії" №5436-д у першому читанні проголосували 295 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, зараз навіть коли вироблення електроенергії з вітру або сонця обмежується, а це відбувається постійно, компенсація виробникам за "зеленим" тарифом нараховується.

"Нам критично важливо почати застосовувати накопичувачі енергії в країні тому, що це дасть можливість накопичувати та видавати електроенергію в пікові періоди, а саме вранці та ввечері", - сказав Герус.

Народний депутат, член профільного комітету Юрій Камельчук, представляючи законопроект, зазначив, що накопичувачі енергії будуть здатні забезпечувати електроенергією окремі будинки та навіть цілі мікрорайони. Енергія до них може надходити як з класичних, так і з відновлюваних джерел енергії.

"Окремі підприємства, приватні будинки зможуть стати частиною енергетичної системи України та знімати проблему в пікові моменти споживання для себе та інших споживачів", - пояснив депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, завдання систем накопичення енергії (energy storage) - це оптимізація виробництва електроенергії за рахунок вирівнювання графіка навантаження як на електростанцію, так і на електроенергетичну інфраструктуру.

Системи накопичення енергії допомагають зберігати надійну роботу енергосистеми в цілому. З їх допомогою відбувається легша інтеграція енергооб'єктів "зеленої" генерації в енергосистему України та забезпечується надійність виконання планового графіка видачі потужності в мережу.

Вироблення відновлюваної енергії:

На сьогодні в Україні вироблення електроенергії з вітру або сонця обмежуються в пікові періоди. Через непрогнозованість погодних умов, вироблення відновлюваної енергетики робить балансування енергосистеми вкрай складною. Введення систем накопичення має розв'язати проблему ефективного вироблення енергії.

Автор: Ганна Бредіхіна