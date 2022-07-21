Обсяг поставок у найближчі місяці матиме великий вплив, наприклад, на економіку Німеччини.

Після технічного обслуговування "Північного потоку" вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.

Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише Spiegel.

Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.

Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.

Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу "Північним потоком-1" пов'язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни "Siemens", привезеної до Канади для ремонту.

Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з'явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації — резервування пропускної спроможності трубопроводів.

Ці замовлення на транзит газу газопроводом "Північний потік-1" у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на "Північний потік-1", як і раніше, становлять близько 30% потужності.

Обсяг поставок у найближчі місяці, ймовірно, матиме великий вплив, наприклад, на економіку Німеччини, а також на приватних клієнтів, оскільки це, ймовірно, вплине на ціни на газ. Це також має бути вирішальним для того, наскільки Німеччина зможе заповнити свої газосховища до холодної пори року та чи буде дефіцит.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу "Північний потік-1", яка була на заводі "Дорваль" і не транспортувалася через санкції проти Росії. На відправці обладнання наполягала Німеччина.

США і Європейський Союз підтримали рішення Канади, а от Україна закликала його скасувати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що такий крок поставить Російську Федерацію у переможну позицію і лише додасть проблем.

Українська діаспора у Канаді подала до суду позов через передачу турбіни Siemens для "Північного потоку" всупереч санкціям. Лідер організації Пол Грод назвав дане рішення уряду "великою помилкою з жахливими наслідками".

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