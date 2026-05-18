Словаччина знайшла альтернативу російському газу: контракт можуть укласти на 10 років

Європейський Союз ухвалив рішення до 1 листопада 2027 року повністю відмовитися від імпорту газу з Росії.

Влада Словаччини збирається укласти довгостроковий контракт з Азербайджаном про постачання природного газу строком не менше ніж на десять років, заявив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба в інтерв'ю азербайджанському агентству Report.

"Словаччина хоче диверсифікувати енергетичні поставки, і Азербайджан є для нас дуже надійним партнером", - заявив Тараба.

При цьому, залишається відкритим питання щодо способу постачання азербайджанського газу до Центральної Європи. Віцепрем'єр-міністр Словаччини поділився, що сторони обговорюють, які трубопроводи можна використовувати та в якому обсязі.

Відео дня

Раніше глава найбільшого словацького енергооператора Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Мартін Хуска повідомляв, що триває пошук нових постачальників газу у зв'язку з рішенням про поетапне припинення закупівель газу в Росії, ухвалене Євросоюзом через вторгнення Росії в Україну.

Хуска зазначив, що ведуться переговори з азербайджанською компанією SOCAR щодо довгострокових поставок газу. Примітно, що в 2024 році Азербайджан почав постачати газ до Словаччини в рамках пілотного контракту.

Словаччина залишається однією з небагатьох країн Європи, які досі купують російські нафту та газ. Нафту вона отримує трубопроводом "Дружба", збудованим за радянських часів, зокрема відгалуженням від нього, що пролягає територією України.

Газ з Росії надходить до Словаччини в обхід газотранспортної системи України, а саме газогоном "Турецький потік".

Влада Словаччини, попри її членство в ЄС та НАТО, підтримує зв'язки з Росією і стверджувала тривалий час, що відмова від російських енергоносіїв була б занадто дорогою для країни.

Варто зазначити, що Європейський Союз ухвалив рішення до 1 листопада 2027 року повністю відмовитися від імпорту газу з Росії.

Україна та Словаччина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на четвер, 23 квітня Словаччина почала отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба". У відповідь на відновлення постачанння Угорщина зняла вето на репараційний кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро. Reuters зазначає, що Угорщина та Словаччина продовжують покладатися на постачання російської нафти та газу і намагаються зберегти імпорт російських енергоносіїв. 27 січня 2026 року через атаку РФ по Україні було припинено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба" до Словаччини та Угорщини.

Також ми писали, що Словацька національна партія, яка входить до правлячої коаліції, вимагає від прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не підтримувати євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів. Ця заява пролунала після того, як Фіцо заявив, що його країна підтримує прагнення України стати членом Євросоюзу після розмови з Володимиром Зеленським. Прем'єр Словаччини заявив, що він з президентом України мають "різні думки на деякі теми", але й мають "спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною".

Вас також можуть зацікавити новини: