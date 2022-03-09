Аналітики зазначають, що в РФ значні проблеми з продажем нафти.

Аналітики Goldman Sachs констатують, що більша частина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою. За оцінками JP Morgan, для близько 70% російської морської нафти намагаються знайти покупців.

Про це пише Reuters.

За оцінками аналітиків, ціна на нафту зросте, але це підвищення не буде критичним.

"Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде", - заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.

Напередодні американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

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