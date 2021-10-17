Нинішній газовий договір між Сербією та Росією діє до кінця року.

Росія озвучила Сербії нову формулу розрахунку вартості газу.

Про це повідомляє b92.net.

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Як заявив президент Сербії Олександр Вучич, згідно з новою формулою розрахунків, ціна злетить майже в три рази - до 790 доларів за кубометр.

За словами політика, такі суми його країна просто не зможе виплачувати.

Вучич зазначив, що зараз Сербія купує газ у "Газпрому" по 270 доларів.

"Росіяни сказали, щоб ціну розрахували на 70% за біржовою вартістю і на 30% за нафтовою формулою, тобто 790 замість 270 доларів, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою", – сказав Вучич.

Глава Сербії зазначив, що запропонував, щоб ціна на газ на 70% розраховувалася за нафтовою формулою і на 30% — за біржовою вартістю. У такому випадку Сербія купувала б паливо по 510 доларів за кубометр.

Нинішній газовий договір діє до кінця року.

Тарифи на газ в Україні:

30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" і Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Разом з тим, в "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість і ціни транспортування.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

13 жовтня "Нафтогаз" заявив, що має намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

16 жовтня 2021 року в "Нафтогазі" запевнили, що ціна на газ для населення цієї зими не підніметься

Транзит газу через Україну:

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

"Оператор ГТС України" пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок.

Українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС.

1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.

12 жовтня 2021 року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що Євросоюз допоможе Україні з газом.

Автор: Олена Коваленко