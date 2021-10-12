У Єврокомісії вважають, що Третій енергопакет Євросоюзу повинен повністю застосовуватися до російського газопроводу "Північний потік-2".

Україна має залишитися країною-транзитером газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції за підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС у Києві.

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"Для Єврокомісії очевидно і незмінно, що Україна є і повинна залишитися країною транзиту газу", - сказала вона.

Крім того, вона також зазначила, що Третій енергопакет Євросоюзу повинен повністю застосовуватися до російського газопроводу "Північний потік-2".

Транзит газу через Україну:

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

"Оператор ГТС України" пропонує близько 80 млн куб. м на добу додаткових потужностей для транзиту газу до Європи, проте результати аукціонів демонструють - "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок.

Українська ГТС використовується менш ніж на третину від загальної транзитної потужності в 146 млрд куб.м на рік. Ці незадіяні потужності, що вдвічі перевищують потужності "Північного потоку-2", можуть бути використані для збільшення поставок газу в ЄС.

1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.

Третій енергопакет: що необхідно знати

Прямими вимогами Третього енергопакету є відділення оператора газопроводу від впливу "Газпрому", а також забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу і подальшого бронювання транзитних потужностей. А це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи – в Усть-Лузі.

Забезпечення вільного доступу тільки до "Північного потоку-2" без розблокування Росією українського транзитного маршруту суперечило б принципу солідарності, який є обов'язковим відповідно до рішення Європейського суду.

Автор: Ганна Бредіхіна