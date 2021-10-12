За словами Урсули фон дер Ляйен, опрацьовується варіант збільшення реверсних потоків газу зі Словаччини.

Європейський Союз разом з українськими експертами розглядає можливості для достатнього забезпечення України газом і використання українських газових сховищ для загального блага.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на прес-конференції за підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС у Києві.

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"Європейська комісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатні поставки (газу – УНІАН) для України", - зазначила вона.

За словами голови Єврокомісії, також опрацьовується варіант для того, щоб збільшити можливості поставок газу від країн-членів ЄС, включаючи можливість реверсних потоків газу зі Словаччини.

"Ми також вивчаємо можливості спільного зберігання газу. У вас є газосховища, отже ми будемо вивчати можливості зберігання газу, щоб використовувати сховища для загального блага", - сказала фон дер Ляйен.

Підготовка до опалювального сезону:

1 жовтня "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в Угорщину. Це стало наслідком підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України та провокує зростання цін на газ в Європі.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів, які планують накопичити перед початком зимового періоду, вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

До початку жовтня 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 27,9 млрд кубометрів.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тисячі доларів за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Станом на 11 жовтня запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) становлять 18,79 млрд кубометрів, що майже на 32% менше торішніх показників. При цьому Україна вже почала відбір газу зі сховищ в обсязі 16,4 млн кубометрів на добу.

Автор: Ганна Бредіхіна