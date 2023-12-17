Росія посилює тиск на громадян України, які працюють на АЕС, аби змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом"

Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення через невиконані обіцянки щодо термінів відряджень на окуповану українську атомну електростанцію.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, замість двох місяців Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки в Росії важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.

"Держава-агресор Росія, під чиїм тимчасовим окупаційним контролем перебуває об’єкт критичної інфраструктури, посилює тиск на громадян України, які працюють на АЕС, аби змусити їх отримати російські паспорти та підписати контракти з "Росатомом", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року.

В ГУР повідомляють, що з метою примусу на українських фахівців чинять психологічний тиск, вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.

"Серед українських працівників, які відмовляються від підписання контрактів з "Росатомом" та паспортів держави-агресора, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру один до одного, створюючи умови для анонімних доносів, зокрема через спеціально створені телеграм-боти", - додали в ГУР.

Запорізька атомна електростанція – останні новини

У ніч на суботу, 2 грудня, на тимчасово окупованій росіянами ЗАЕС був новий блекаут, який створював загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Тоді ж повідомлялося, що завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено зв’язок атомної електростанції з українською енергосистемою - відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що кожний блекаут - загроза аварії та ситуації на межі повторення аварії на АЕС Фукусіми в Японії у 2011 році через землетрус. Це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року.

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