Істотно впали розрахунки за отриманий ресурс / фото УНІАН, Максим Поліщук

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав споживачів платити за електроенергію у регіонах, де не ведуться бойові дії, і тим самим зберегти баланс платежів в країні.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Споживання впало через війну, через велику кількість пошкоджень, а також дуже багато заводів зупинилися - це теж вплинуло дуже істотно", - сказав він.

При цьому відповідно істотно впали розрахунки за отриманий ресурс.

"Важливо, щоб ті регіони, де не йдуть бойові дії, максимально платили, якщо вони мають таку можливість", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що з початком війни уряд ухвалив рішення про заборону відключення споживачів від електроенергії та газопостачання. Але деякі споживачі можуть маніпулювати цим і не платити тому, що знають, що відключень не буде.

"Я звертаюся і прошу: якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте людей в регіонах, де дійсно йдуть бойові дії, і у яких дійсно немає можливості платити", - додав Галущенко.

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  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
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  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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