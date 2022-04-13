Споживання електроенергії та розрахунки за неї суттєво впали через війну.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав споживачів платити за електроенергію у регіонах, де не ведуться бойові дії, і тим самим зберегти баланс платежів в країні.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Споживання впало через війну, через велику кількість пошкоджень, а також дуже багато заводів зупинилися - це теж вплинуло дуже істотно", - сказав він.

При цьому відповідно істотно впали розрахунки за отриманий ресурс.

"Важливо, щоб ті регіони, де не йдуть бойові дії, максимально платили, якщо вони мають таку можливість", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що з початком війни уряд ухвалив рішення про заборону відключення споживачів від електроенергії та газопостачання. Але деякі споживачі можуть маніпулювати цим і не платити тому, що знають, що відключень не буде.

"Я звертаюся і прошу: якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте людей в регіонах, де дійсно йдуть бойові дії, і у яких дійсно немає можливості платити", - додав Галущенко.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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