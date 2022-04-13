Міністр енергетики Герман Галущенко закликав споживачів платити за електроенергію у регіонах, де не ведуться бойові дії, і тим самим зберегти баланс платежів в країні.
Про це він сказав під час телемарафону.
"Споживання впало через війну, через велику кількість пошкоджень, а також дуже багато заводів зупинилися - це теж вплинуло дуже істотно", - сказав він.
При цьому відповідно істотно впали розрахунки за отриманий ресурс.
"Важливо, щоб ті регіони, де не йдуть бойові дії, максимально платили, якщо вони мають таку можливість", - підкреслив міністр.
Він нагадав, що з початком війни уряд ухвалив рішення про заборону відключення споживачів від електроенергії та газопостачання. Але деякі споживачі можуть маніпулювати цим і не платити тому, що знають, що відключень не буде.
"Я звертаюся і прошу: якщо у вас є можливість фізично заплатити, то будь ласка, зробіть це. Ви тим самим підтримаєте людей в регіонах, де дійсно йдуть бойові дії, і у яких дійсно немає можливості платити", - додав Галущенко.
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- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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