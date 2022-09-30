Перейменована атомна станція розташована в Миколаївській області.

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабінет Міністрів України схвалив зміну назви Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську АЕС (ПАЕС).

Про це повідомляє НАЕК Енергоатом.

"Відповідно до постанови Кабміну № 1061 від 27 вересня 2022 року "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом уряд остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську", — йдеться в повідомленні компанії.

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НАЕК Енергоатом своїм наказом затвердив зміну назви АЕС ще в квітні цього року.

Південноукраїнська АЕС:

Перейменована атомна станція розташована в Миколаївській області. У неї три працюючих енергоблоки, АЕС входить до Південноукраїнського енергокомплексу.

Вночі 19 вересня окупанти обстріляли АЕС в Миколаївській області. Ракета впала в 300 метрах від ядерних реакторів. Від вибуху ворожої ракети в промисловій зоні АЕС утворилася воронка діаметром 4 метри та глибиною 2 метри.

Після ворожого ракетного обстрілу АЕС міністр енергетики України Герман Галущенко закликав світ дати жорстку відсіч країні-терористові - Росії, оскільки ядерна катастрофа стає все більш реальною.

20 вересня 2022 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, навіщо росіяни обстріляли АЕС в Миколаївській області.

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