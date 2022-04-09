Чехія задовольняє свої потреби в газі майже повністю шляхом прямих або опосередкованих поставок з Росії.

Чеська Республіка має скоротити свою залежність від російських енергоресурсів протягом п’яти років.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, назвавши нинішню ситуацію однією з "найбільших загроз безпеці" країни, пише Reuters.

Зазначається, що держава-член Європейського Союзу задовольняє свої потреби в газі майже повністю шляхом прямих або опосередкованих поставок з Росії, а також отримує приблизно половину свого імпорту нафти з РФ.

За словами голови чеського уряду, енергетичний сектор країни має змінитися "повністю".

"Наша залежність від викопного палива з Росії, якою роками нехтували, є одним із найбільших ризиків для нашої країни. Нашою метою має бути повністю вийти з цієї російської енергетичної петлі протягом наступних п’яти років", - сказав Фіала.

Він додав, що його уряд має підготувати цей "п'ятирічний проект" протягом найближчих тижнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Жозеп Боррель заявляв, що Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 11 квітня обговорить можливе ембарго на російську нафту.

Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Путін підписав указ про необхідність розплачуватися за російський газ в рублях. Провідні країни Європи відмовилися від цього, пославшись на умови контрактів. А ось прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив готовність розраховуватися з РФ рублями. Після цього президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що таке рішення стане порушенням санкцій ЄС проти Росії.

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