Війна в Ірані ставить під загрозу відмову Європи від російського газу, - Reuters

Ціни на європейський газ цього тижня зросли на 75%, досягнувши багаторічних максимумів.

Військові удари США та Ізраїлю по Ірану і атаки Тегерана у відповідь можуть вплинути на енергопостачання та знову активізувати в Європейському Союзі дебати щодо заборони імпорту російського газу.

Як пише Reuters, ціни на європейський газ цього тижня зросли на 75%, досягнувши багаторічних максимумів, оскільки бойові дії в Ірані та навколо нього вплинули на експорт газу з країн Перської затоки. Катар, крупний експортер скрапленого природного газу (СПГ), 2 березня зупинив виробництво.

"ЄС чітко заявив, що хоче звільнитися від російської нафти та газу, але події останніх трьох-чотирьох днів також були складними. З огляду на геополітичну ситуацію, яку ми бачимо зараз, я вважаю, що дебати відродяться", – заявив міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд на конференції в Осло.

Країни Європейського Союзу минулого місяця остаточно схвалили заборону на імпорт газу з Росії, яка має набути повної сили не пізніше кінця 2027 року.

Норвегія, що є найбільшим виробником газу в Європі, задовольняє близько 30% попиту. Вона також постачає близько 20% нафти континенту.

Високопоставлений чиновник Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що Тегеран обстріляє будь-яке судно, яке намагатиметься пройти через Ормузьку протоку на південному кінці Перської затоки. Цей маршрут використовують танкери з Катару, який забезпечуэ близько 20% світових поставок СПГ.

Ціни на природний газ в Європі зросли на 34% на тлі невизначеності щодо того, як на довго буде зупинено експорт з найбільшого в світі заводу з виробництва скрапленого газу в Катарі. У порівнянні ж з закриттям торгів 27 лютого ціни на "блакитне паливо" у Європі зросли на 70%.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) погрожує підняти ціни на нафту до 200 доларів. Там обіцяють атакувати нафтопроводи і не дозволити "жодній краплі нафти залишити регіон".

