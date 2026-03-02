Ціни можуть зрости вдвічі: війна в Ірані призвела до різкого здорожчання газу в Європі

Ормузька протока залишається найважливішим місцем для транзиту нафти та зрідженого газу з Близького Сходу.

Ціни на природний газ у Європі різко зросли після початку бойових дій на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg.

Базові ф’ючерси підскочили до 25% – це найбільше зростання з серпня 2023 року. Безпосередньою причиною зростання є те, що рух танкерів через Ормузьку протоку цими вихідними майже зупинився. Ця вузька водна артерія - ключовий маршрут для транспортування енергоресурсів і забезпечує перевезення близько 20% світового експорту скрапленого природного газу.

На думку фахівців, ситуація загрожує найсерйознішим потрясінням для газових ринків із часу вторгнення Росії в Україну чотири роки тому, яке суттєво вплинуло на світову торгівлю енергоносіями.

Експерти сходяться на тому, що будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні джерела постачання, і це підштовхне ціни в усьому світі, зокрема й у Європі, яка особливо вразлива, оскільки її запаси газу незвично низькі. Цього літа регіону потрібно імпортувати значні обсяги скрапленого природного газу, щоб поповнити сховища перед наступною зимою.

Якщо судноплавство через Ормузьку протоку буде зупинене на місяць, ціни на газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі, вважають аналітики Goldman Sachs Group Inc. У цьому випадку можливий стрибок європейських цін та спотових цін на зріджений природний газ в Азії на 130% – до 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

"‎Гіпотетичне більш тривале порушення транзиту постачання природного газу через Ормузьку протоку, що триватиме понад два місяці, ймовірно, підніме ціни на природний газ у Європі вище 100 євро за МВт·год (35 доларів за млн британських теплових одиниць) і спричинить більш значне скорочення світового попиту на газ"‎, – кажуть у Goldman Sachs.

Війна в Ірані та ціни на енергоносії - останні новини

Війна в Ірані може спричинити найбільший "нафтовий шок" за останні роки. На думку фахівців, ціни швидко підскочать у найближчій перспективі і триматимуться на високому рівні невизначений період. Експерти зазначають, що іранське керівництво (точніше те, що від нього залишилося) може розглядати втягування сусідніх країн Перської затоки в кризу як один із небагатьох способів примусити США повернутися за стіл переговорів.

Ціни на нафту вже підскочили на тлі конфлікту в Ірані. За інформацією нафтових трейдерів, вчора на позабіржовому ринку ціна на нафту Brent зросла на 10% і досягла приблизно 80 доларів за барель.

