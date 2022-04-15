Зміни в румунському законодавстві мають збільшити інвестиції та розблокувати проекти з видобутку газу в Чорному морі.

Румунія реалізує план щодо розблокування газових проектів у Чорному морі, на тлі пошуку Європою нових енергетичних ресурсів, які мають сприяти зменшенню залежності від Росії після її вторгнення в Україну.

Як пише Bloomberg, правляча коаліція країни дійшла згоди щодо законопроекту, який довго відкладався, про внесення змін до законодавства країни щодо прибережної діяльності.

Ці зміни мають збільшити інвестиції та розблокувати проекти з видобутку газу в Чорному морі. Заплановані зміни також мають зменшити діапазон прогресивного оподаткування та дозволити більші відрахування для стимулювання інвестицій.

Законодавці можуть швидко розглянути законопроект після того, як компанія Black Sea Oil & Gas SRL, заявила про готовність розпочати видобуток, щойно закон набуде чинності. Очікується, що щорічно буде поставлятися близько 1 мільярда кубометрів газу.

За словами лідера правлячої Соціал-демократичної партії Марселя Чолаку, законопроект буде поданий на затвердження парламенту в п'ятницю.

Набагато більший проект "Нептун", яким управляє OMV Petrom, також готовий до подальшого розвитку. У компанії заявили, що остаточне інвестиційне рішення може бути прийняте на початку наступного року, а виробництво розпочнеться за чотири роки. Родовище, запаси газу якого оцінюються в 100 мільярдів кубометрів, може забезпечити повну незалежність країни від російських поставок.

Нагадаємо, ЄС після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого ухвалив п'ять пакетів санкцій проти Росії. Проте від союзу вимагають припинити поповнювати скарбницю окупантів коштами від закупівлі нафти та газу у Росії – це головне джерело грошей на війну для агресора.

7 квітня Європейський парламент закликав запровадити повне ембарго на російську нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.

Утім, Брюссель досі не розглядає питання про заборону імпорту газу звідти через високу залежність від нього важливих євроекономік, зокрема Німеччини.

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