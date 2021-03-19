Середня ціна бензину А-95 збільшилася до 28,81 грн за літр.

Мережеві оператори України з 18 на 19 березня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,2-1 грн за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Повідомляється, що вартість бензинів і ДП в мережах "Авіас", "Укрнафта", ZOG зросла на 1 грн за літр. Бензини в мережі Mango подорожчали на 60 копійок за літр, а на KLO - на 20 копійок за літр.

На 50 копійок за літр ціни на всі види палива підняли "Автотранс" і "Рур Груп". На 28 копійок за літр в середньому підняла ціни на бензини та на 14 копійок за літр на дизельне паливо мережа "БРСМ-Нафта".

Повідомляється, що середні ціни на українських АЗС зросли на 44 копійки за літр до: А-92 – 27,8 грн, А-95 – 28,81 грн, ДП – 28,21 грн.

Що цьому передувало

За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Україні були створені регіональні спецкомісії, які будуть боротися з фальсифікатом бензину, дизеля та скрапленого газу на АЗС.

Раніше експерти відзначали зростання цін на паливо на українських АЗС, яке спостерігається останні кілька місяців через істотне збільшення вартості нафти на світових ринках.

Крім того, експерти відзначають, що під час карантину на заправках збільшився обсяг неякісних нафтопродуктів через мораторій на перевірки бізнесу.

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Автор: Ігор Орел