Дмитро Пєсков заявив, що постачання газу будуть припиняти в міру того, як буде підходити термін оплати.

Російська Федерація пригрозила перекрити газ європейським країнам, які відмовляться платити в рублях. У Кремлі зазначили, що Польща та Болгарія отримають "блакитне пальне", якщо заплатять на нових умовах.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу.

"У міру того, як буде підходити термін оплати, якщо якісь споживачі відмовляться від оплати за новою системою, то указ президента, звичайно, буде виконуватися",- заявив Пєсков.

Водночас він відмовився повідомити, скільки країн погодилися оплачувати газ рублями. При цьому він заявив, що постачання газу в Польщу та Болгарію відновлять, якщо країни заплатять за газовими контрактами в належній формі. За його словами, Путін не має наміру вести переговори щодо постачання газу з польським та болгарським колегами.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. 26 квітня РФ припинила постачання газу у Польщу та Болгарію. "Газпром" пояснив це відмовою держав приймати умови оплати в рублях.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен закликав до швидкого зменшення залежності від російського газу. При цьому в ЄС назвали неприпустимою зупинку постачання газу до Польщі та Болгарії та готує відповідь.

Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, зараз держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

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