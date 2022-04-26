Федеральний уряд працює над планом відмови від російського природного газу.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен закликав до швидкого зменшення залежності від російського газу.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я згоден з тим, що залежність від імпорту російського природного газу має бути швидко зменшена, а розширення відновлюваних джерел енергії та заходи щодо підвищення ефективності мають бути значно прискорені", - написав він.

За словами президента Австрії, федеральний уряд працює над планом відмови від російського природного газу.

"Я вітаю це, тому що час відіграє основну роль. Не лише через загарбницьку війну Росії проти України, а й із міркувань захисту клімату", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер, коментуючи намір Європейського Союзу відмовитися від постачання російського газу до 2027 року, назвала таку мету дуже амбітною для самої Австрії.

Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, наразі держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

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