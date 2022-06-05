Право на постачання нафти отримали лише дві компанії - італійська Eni та іспанська Repsol

США дозволили двом європейським компаніям постачати в Європу нафту з Венесуели. Рішення прийняли, щоб знизити залежність від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє Reuters

Відзначається, що Держдеп США близько місяця тому звернувся до італійської компанії Eni та іспанської Repsol для відновлення постачання венесуельської нафти в Європу для зниження залежності від РФ. Перші постачі стануть можливими вже в наступному місяці.

Згідно з прогнозами, Eni та Repsol не зможуть забезпечити великі обсяги постачання, тому істотного впливу на ціни на нафту не зроблять. При цьому Венесуела не отримає дохід безпосередньо, тому що гроші будуть йти на погашення боргу.

Головна умова для відновлення постачання венесуельської нафти - вона "повинна відправитися в Європу, її не можна перепродати в іншому ринку".

Варто відзначити, що Венесуела перебуває під нафтовими санкціями США з 2019 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT. Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба". Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

1 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця поточного року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день стало відомо, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

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