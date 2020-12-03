Австрійська державна фірма несподівано обговорює з "Газпромом" угоду про поставки газу, яка більше схожа на позику.

У російського енергетичного гіганта "Газпрома" були й кращі часи. На тлі поточної економічної кризи глобальний попит на енергоносії падає. До літа експорт російського газу скоротився на 18%, а потім взагалі зменшився на половину. В третьому кварталі компанія втратила мільярди доларів.

На додачу є ще й політичний тиск. Наприклад, в 2014 році США і ЄС внесли "Газпромбанк" й інші російські компанії в санкційний список, щоб покарати Росію за війну проти України. Це сильно обмежило їхні фінансові трансакції на Заході, - пише Die Zeit.

Нещодавно США пригрозили покаранням компаніям, які беруть участь в будівництві скандального "Північного потоку-2". Оператори кораблів, які прокладали трубопровід, відмовилися від продовження робіт. І не відомо, по кому санкції вдарять далі. Але, схоже, не всі друзі покинули "Газпром" у такій ситуації.

Читайте також"Північний потік-2" навряд чи колись запустять - американський експертАвстрійська енергетична група OMV, 31% акцій якої належить державі, серед тих, хто фінансує "Північний потік-2". Вона підтримує тісні відносини з "Газпромом". Санкції дорого обходяться обом компаніям.

В останні кілька тижнів "Газпром" і OMV обговорювали дуже незвичний контракт. За інформацією Die Zeit, австрійська компанія збирається заплатити "Газпром Експорт" 500 мільйонів євро наперед за поставки газу. І доволі незвично, тому що наразі нестачі газу на ринку не спостерігається. А отже немає потреби прив'язуватися до одного постачальника. Інсайдери розповіли Die Zeit, що за півмільярда євро австрійська компанія повинна отримати 40 тераватт-годин газу. Це третина всього, що OMV купує за рік.

Але це ще не все. За інформацією Die Zeit, "Газпром Експорт" повинен буде заплатити OMV 6% за отримання грошей наперед. При цьому, виплата не буде здійснюватися в євро. Російська компанія розрахується додатковими поставками газу. Все це робить контракт більш схожим на позику.

Читайте такожBloomberg: Німеччина чекає, що Байден врятує "Північний потік-2", але цього не станетьсяТоргівля газом змінилася. Тривалий час покупці й продавці укладали угоди на багато років. Але тепер на ринку з'явилися нові гравці. Торговельні біржі й банки теж активно почали займатися цим бізнесом. На додачу зріджений газ, який також виробляють в США, приніс додаткові об'єми на ринок. Тож покупці більше не залежать від милості своїх постачальників, як колись. Вони можуть робити запаси на спотовому ринку.

"У деяких випадках так дешевше й в рази ефективніше, ніж при укладанні довгострокових контрактів. Саме тому ніхто не погоджується платити наперед за великі об'єми газу", - пояснив експерт Energy Intelligence Джемі Конха.

Але відносини між OMV і "Газпромом" виходять за межі суто ділових. Саме тому російська компанія підтримує австрійську молодіжну футбольну команду. А австрійська фінансує петербурзький "Зеніт", за який вболіває Володимир Путін.

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Переклад: Лесь Димань