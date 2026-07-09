Південна Корея відкрила візу 'кочівника' для всіх охочих: названо умови

Відтепер іноземці можуть оселитися в Кореї на тривалий строк, якщо відповідають певним критеріям.

Південна Корея пом’якшила умови отримання візи для "цифрових кочівників", прагнучи зробити країну привабливішою для іноземних фахівців, які працюють дистанційно. Про це повідомляє видання The Korea Herald із посиланням на Міністерство юстиції країни.

Нова віза F-1-D, також відома як "workation visa", офіційно стала доступною з 30 червня. Вона дозволяє громадянам інших держав проживати в Південній Кореї за умови, що вони продовжують віддалено працювати на роботодавців за межами країни. На відміну від звичайної робочої візи, цей формат не вимагає працевлаштування в корейській компанії.

Перед повноцінним запуском програма працювала у тестовому режимі з січня 2024 року до травня 2025 року. Після завершення пілотного проєкту влада переглянула правила, щоб розширити коло потенційних заявників.

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Однією з головних змін стало пом’якшення вимог до рівня доходу. Якщо під час пілотної програми претенденти зазвичай мали підтвердити річний дохід, що щонайменше удвічі перевищував середній дохід корейця за попередній рік, то тепер застосовуються нижчі пороги. Вони залежать від віку заявника, а також від того, чи планує він проживати за межами агломерації Великого Сеула або в регіонах зі скороченням чисельності населення.

Так, для іноземців віком від 18 до 34 років, які обирають проживання поза межами Сеула, Інчхона та провінції Кьонгі, достатньо підтвердити дохід на рівні середнього корейського доходу за попередній рік, а не вдвічі вищий. У 2025 році цей показник у Південній Кореї становив майже 37 тисяч доларів США, тобто трохи більше 3 тисяч доларів на місяць.

Крім того, уряд збільшив максимальний термін проживання в Кореї за візою "кочівника" - три роки замість двох.

Водночас уряд розраховує, що частина таких фахівців залишиться в країні на довший термін.

"Ми створимо модель інтеграції, яка заохочуватиме висококваліфікованих фахівців відчути привабливість країни, добровільно оселитися тут і стати цінним надбанням для Кореї", - заявив міністр юстиції Чон Сон Хо.

Життя в Кореї

Як писав УНІАН, український блогер Олексій Безмежний після двотижневого перебування в Сеулі розповів про труднощі життя іноземців у Південній Кореї. Він звернув увагу на застарілі сервіси, дорогі продукти, дивні правила в ресторанах та соціальну закритість корейців.

Серед найбільших проблем він назвав забруднене повітря й складні правила сортування сміття, які відлякують від домашнього приготування їжі. Загалом його досвід показав, що за зовнішнім образом технологічної та сучасної країни ховаються нюанси, які можуть зробити життя там малокомфортним.

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