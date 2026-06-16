Сирія хоче збільшити видобуток газу: на ринок заходить перша велика компанія з США

Потенційна угода дозволить збільшити видобуток газу на 4–5 млн кубометрів на добу протягом року.

Американська нафтогазова компанія ConocoPhillips готується стати першою великою енергетичною компанією США, яка підпише контракт із новою владою Сирії.

Як пише Financial Times, таким чином Дамаск продовжує спроби відновити економіку, що постраждала від багаторічної війни та міжнародних санкцій.

У рамках угоди з державною Сирійською нафтовою компанією (SPC) компанії ConocoPhillips і Novaterra Energy розвиватимуть наявні газові родовища та шукатимуть нові. Домовленість ґрунтується на меморандумі про взаєморозуміння, підписаному сторонами ще в листопаді минулого року.

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За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, контракт можуть підписати вже цього тижня. У ConocoPhillips відмовилися коментувати поточні комерційні переговори та бізнес-проєкти.

У травні компанія також уклала ще один меморандум із SPC, QatarEnergy та TotalEnergies щодо вивчення перспектив комерційної розвідки вуглеводнів на шельфі Сирії.

Торік сирійська влада заявляла, що потенційна угода дозволить збільшити видобуток газу на 4–5 млн кубометрів на добу протягом року. Для країни це суттєвий приріст, адже від початку громадянської війни видобуток скоротився майже на дві третини – із 30 млн кубометрів на добу у 2011 році.

Експерти оцінюють добову потребу Сирії в газі для роботи енергосистеми приблизно у 18 млн кубометрів. Наразі країна залежить від постачань із Азербайджану та Катару і досі потерпає від планових відключень електроенергії. Водночас ситуація поступово покращується: якщо раніше електрика була доступна близько двох годин на добу, то тепер – приблизно 13 годин.

Хоча запаси нафти й газу Сирії є відносно невеликими за близькосхідними мірками, для фактично збанкрутілої держави вони залишаються одним із небагатьох потенційних джерел доходів.

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа, який усунув режим Башара Асада у грудні 2024 року, зробив відновлення енергетичного сектору одним із ключових напрямів своєї політики. Водночас Вашингтон заохочує американські компанії інвестувати в країну в рамках курсу президента Дональда Трампа на посилення енергетичного впливу США.

Минулого року США пом'якшили санкційні обмеження щодо Сирії, що відкрило шлях для ConocoPhillips та інших американських компаній до укладення угод із новим сирійським урядом, попри нестабільне регуляторне середовище.

У межах ширшої кампанії із залучення іноземних інвестицій сирійська влада останніми місяцями підписала низку угод і меморандумів із міжнародними та регіональними компаніями, серед яких Chevron, QatarEnergy, TotalEnergies та Dana Gas.

Американські інвестиції в енергетику

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його дуже цікавить венесуельська нафта, згадуючи історію з примусовою націоналізацією нафтової промисловості у Венесуелі у 1970-х та 2000-х роках, у яку американські компанії зробили значні інвестиції.

При цьому, як писало Financial Times, попри заяви Трампа про готовність американських компаній інвестувати великі гроші у нафтову галузь Венесуели, ця країна залишається вкрай не привабливою для інвесторів.

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