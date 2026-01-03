США 'будуть керувати' Венесуелою: Трамп публічно визнав, що його цікавить нафта

Американський президент зробив низку нових гучних заяв.

США "будуть керувати" Венесуелою, допоки там на стабілізується політична ситуація після повалення режиму Ніколаса Мадуро. Про це на прес-конференції заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми будемо керувати країною доти, доки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід. Ми не хочемо, щоб хтось інший втрутився і в результаті ситуація залишилася такою самою", - заявив він.

Також Трамп не став приховувати, що його дуже цікавить венесуельська нафта. Він зокрема згадав історію з примусовою націоналізацією нафтової промисловості у Венесуелі у 1970-х та 2000-х роках, у яку американські компанії зробили значні інвестиції.

"Ми побудували венесуельську нафтову промисловість за допомогою американського таланту, а соціалістичний режим силою вкрав її у нас. Ми залучимо наші великі американські нафтові компанії – найбільші в світі – які витратять мільярди доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, нафтової інфраструктури, і почнуть заробляти гроші для країни", - сказав президент США.

При цьому Трамп пообіцяв зробити народ Венесуели "багатим, незалежним і безпечним".

Разом з тим американський лідер пригрозив продовженням і розширенням військової операції, якщо Венесуела не піде на співпрацю.

"Ми готові провести другу, набагато більшу атаку, якщо це буде потрібно. Американська армада залишається на своїх позиціях, і Сполучені Штати зберігають за собою всі військові варіанти, доки вимоги США не будуть повністю виконані та задоволені. Усі політичні та військові діячі Венесуели повинні розуміти: те, що сталося з Мадуро, може статися і з ними", - сказав Трамп

Президент США також підтвердив фактичне відновлення "Доктрини Монро" - принципу, згідно якого Вашингтон вважає Західну Півкулю і зокрема Південну Америку сферою свого впливу та інтересів.

"Доктрина Монро – це велика справа, але ми значно її перевершили – дуже значно. Згідно з нашою новою стратегією національної безпеки, американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде поставлено під сумнів", - сказав він.

При цьому Трамп пожартував, що зовнішню політику США тепер називають "доктриною Донро" - від імені Дональд.

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що Ніколас Мадуро та його дружина перебувають на борту американського авіаносця "Іводзіма", який прямує до Нью-Йорка.

За даними The New York Times, ЦРУ мало агента у венесуельському уряді, який допомагав відстежувати місце перебування Мадуро, а також використовувало ескадрилью стелс-дронів для постійного моніторингу. CNN повідомляє, що Мадуро та його дружину затримали вночі просто у спальні під час рейду спецпідрозділу "Дельта" без втрат серед американських військових.

