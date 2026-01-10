Путін може видихнути: нафтові гіганти США не хочуть вкладатися у венесуельську нафту, - FT

Найбільша нафтова компанія США каже, що їй потрібні міцні гарантії захисту можливих інвестицій.

Попри заяви Дональда Трампа про готовність американських компаній інвестувати великі гроші у нафтову галузь Венесуели, насправді ця країна залишається вкрай не привабливою для інвесторів. Про це пише Financial Times із посиланням на американських нафтовиків.

Як зазначає видання, Даррен Вудс, головний виконавчий директор найбільшої американської нафтової компанії ExxonMobil, скептично висловився щодо інвестицій у Венесуелу під час відеоконференції керівників енергетичних компаній у Білому домі у п'ятницю.

"Якщо ми подивимося на правові та комерційні конструкції, рамки, що діють сьогодні у Венесуелі, то сьогодні вона неінвестиційна", – сказав Вудс Трампу на цій зустрічі.

За його словами, необхідно внести значні зміни в правову систему країни, аби гарантувати "міцний захист інвестицій". Вудс нагадав, що уряд Венесуели вже двічі конфісковував активи його компанії, відколи вона вперше інвестувала в цю країну в 1940-х роках.

Керівники інших нафтових компаній, які взяли участь у відеоконференції в Білому домі, були більш сприйнятливими до пропозицій Трампа.

Так, представники Chevron заявили, що можуть збільшити видобуток нафти у Венесуелі на 50% протягом 18-24 місяців, розширивши наявні у них потужності. У Shell заявили про готовність інвестувати "кілька мільярдів доларів" за умови, що США знімуть санкції з венесуельської нафтової галузі.

Іспанська Repsol заявила, що може потроїти свій видобуток протягом двох-трьох років. Готовність розширювати видобуток озвучили і в компанії Eni.

Втім у приватних розмовах американські інвестори справді не палають бажанням вкладати гроші в нестабільну Венесуелу.

"Ніхто не хоче туди лізти, коли випадковий клятий твіт може змінити всю зовнішню політику країни", – сказав Financial Times неназваний приватний інвестор, натякаючи на гучні заяви Трампа у соцмережах, через які фондові ринки постійно лихоманить.

Проблема нафти з Венесуели

Максим Гардус, спеціаліст із комунікацій Razom We Stand, в авторській статті на УНІАН писав, що зростання видобутку нафти у Венесуелі потенційно дає шанс послабити позиції Росії на світовому ринку через збільшення товарної пропозиції. Однак за гучними заявами Трампа немає чіткого операційного плану: незрозуміло, хто саме інвестуватиме, на яких умовах, як вирішуватимуться арбітражні спори та хто нестиме політичні й технологічні ризики.

Хоча Венесуела має найбільші у світі запаси нафти (понад 300 млрд барелів), її галузь була зруйнована політизацією, націоналізаціями, звільненням фахівців, корупцією та санкціями. Проблемною є специфіка самої нафти у Венесуелі – це надважкий сорт, який потребує складної обробки, стабільної інфраструктури та великих витрат. "Досоціалістичні" обсяги видобутку Венесуела у кращому разі поверне років за 10. Тому швидке "нафтове диво" і витіснення Росії з ринку наразі малоймовірні.

