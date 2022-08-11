Він закликає надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до АЕС.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш зазначає, що будь-яка потенційна загроза Запорізькій атомній електростанції або іншим ядерним об'єктам в Україні може призвести до катастрофічних наслідків.

Про це йдеться в опублікованій на сайті ООН заяві генсека щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Я серйозно стурбований ситуацією, що розвивається на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї на півдні України. Я закликав усіх зацікавлених осіб проявити здоровий глузд і розум, і не вживати ніяких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність, захищеність або безпеку атомної станції – найбільшої у своєму роді в Європі", - підкреслив Гуттеріш.

Разом з тим, додав він, замість деескалації протягом останніх кількох днів надходили повідомлення про подальші глибоко тривожні інциденти, які, якщо вони триватимуть, "можуть призвести до катастрофи".

"Я закликаю Збройні Сили Російської Федерації та України негайно припинити будь-які військові дії в безпосередній близькості від станції та не завдавати ударів по його об'єктах або околицях. Я закликаю сторони вивести військовий персонал і обладнання з заводу, і утриматися від подальшого розгортання сил або обладнання на місці", - підкреслив генсек ООН.

Він додав, що цей об'єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Необхідна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметру демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території.

Крім того, Гуттеріш зазначив, що ООН продовжує повністю підтримувати важливу роботу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької АЕС. Він закликав сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до території АЕС.

"Ми повинні чітко розуміти, що будь-який потенційний збиток Запорізькій АЕС або іншим ядерним об'єктам в Україні, або де-небудь ще, може призвести до катастрофічних наслідків не тільки для найближчих околиць, але і для регіону і за його межами. Це абсолютно неприйнятно", - підкреслив генсек ООН.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

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