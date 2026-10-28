Зеленський відповів, чи справді Україна відмовилася від ударів по НПЗ на тлі тиску США

Україна пропонувала різні формати енергетичного перемирʼя, наголосив президент.

Українські війська наразі не мають наказу не бити по російських НПЗ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент УНІАН.

"У ці дні наші хлопці намагалися бути, напевно, трішечки обережнішими. Але вони не мають наказу не відповідати. Була історія з Рязанським НПЗ. Були відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена "руська" балістика – відповідали на їх болісні удари, і наші відповіді, ми розраховуємо, також будуть відчутними для росіян. Щодо кораблів, які випливли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів", – розповів Зеленський.

Водночас він додав, що до України раніше неодноразово зверталися із сигналом зупинити удари по російських НПЗ.

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"Ми сказали: "Давайте попрацюємо над деескалацією щодо енергетики". Потім Президент США вийшов із такою публічною позицією в Truth Social про енергетичне перемирʼя. Ми її підтримали, і після цього три доби ми не відповідали ударами по російських НПЗ, коли Росія завдавала ударів по нашій енергетиці. Я сказав: "Давайте ми щонайменше 72 години будемо спокійно відповідати по інших цілях. Не чіпаємо НПЗ". Це не допомогло. Була різна риторика. І нам ніхто не подякував за ці три доби", – додав Зеленський.

Удари по російських НПЗ: що відомо

Нагадаємо, востаннє про ураження нафтового об'єкта РФ повідомлялося в ніч на 18 жовтня. Тоді Сили оборони уразили нафтову базу у Санкт-Петербурзі. Також тієї ночі було атаковано електропідстанцію та дата-центр "Вконтакте".

Видання The Atlantic раніше відзначало, що на думку Трампа, Україна навмисно бʼє по російських НПЗ, аби завдати шкоди республіканцям напередодні виборів. Водночас Трамп ігнорує той факт, що справжньою причиною зростання цін на нафту є його війна на Близькому Сході.

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