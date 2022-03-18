Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів в країні.

Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться, тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр), бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр).

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

У відомстві нагадали, що Верховна Рада ухвалила закон про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

"Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Раніше експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн розповів про ситуацію, що склалася з пальним в Україні. Так, за його словами, ціна на нафту досягла 140 доларів за барель, це на 40% вище, ніж до війни. Нафтопродукти на біржах подорожчали пропорційно до цього.

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