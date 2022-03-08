На думку експерта, уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне, щоб уникнути його дефіциту.

Експерт "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн розповів про ситуацію, що склалася з пальним в Україні.

Так, за його словами, ціна на нафту досягла 140 доларів за барель, це на 40% вище, ніж до війни. Нафтопродукти на біржах подорожчали пропорційно до цього.

"Вчора продзвонив українських та європейських трейдерів, порахував собівартість. Якщо зберегти поточну торгову націнку АЗС, встановлену Кабміном, виходить 48-50 грн/л. Є ще варіант: паливо просто зникне. Його просто перестануть привозити", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

На думку Куюна, уряду необхідно скасовувати всі податки на пальне – ПДВ та акциз. Також необхідно змінити формулу держрегулювання, оскільки вона вводилася до війни, і наразі не відповідає реаліям життя.

У такому випадку експерт вважає, що ціни на пальне можна утримати в межах 34-37 грн/л бензин та дизельне пальне відповідно, враховуючи поточні нафтові котируваннях.

"Так, втрати бюджету тощо, але іншого виходу просто немає. Але це не головне. Наразі основне завдання – наповнити ринок. Для цього має бути елементарна економіка поставок, до того ж не так для українських, як для закордонних постачальників", - сказав він.

Куюн підкреслив, що об'єктивно нова логістика поставок пального набагато витратніша, ніж із Росії та Білорусі. Тому, тільки бізнес-стимули можуть заповнити ринок.

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