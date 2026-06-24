Французи масово зупиняють АЕС, бо в річках скінчилася вода, - Reuters

23 червня стало найспекотнішим днем для Франції з початку спостережень.

Хвиля спеки, що охопила Західну Європу, скоротила виробництво атомної енергії у Франції. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані французької енергетичної компанії EDF.

Високі температури по всій країні зменшили доступ до води, необхідної для охолодження реакторів. У результаті потужність зменшили на 4,1 гігавата, або на 7% від загального попиту на електроенергію в середині дня.

Через спеку було знижено потужність реакторів "Сен-Альбан-2" і "Буже-3" на річці Рона у східній Франції, а також реактора "Ножан-2" на Сені на південний схід від Парижа.

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Реактор "Гольфеш-2" на річці Гаронна на південному заході Франції в понеділок був відключений.

Французькі екологічні норми змушують EDF знижувати виробництво, коли температура річок досягає певного порогу, щоб захистити місцеві екосистеми.

Аномальна спека в Європі та її вплив на енергетику

Температура в деяких регіонах Франції перевищила 40°C. Рекордна спека спричинила масштабне відключення електроенергії.

За даними префектури департаменту Фіністер, через вихід з ладу трансформатора у департаменті без електропостачання залишилися близько 68 тисяч домогосподарств.

"Зміна клімату демонструє, що екстремальна спека може бути настільки ж деструктивною, як і цінові стрибки через холодну погоду та низьку генерацію з відновлюваних джерел, які спостерігалися взимку", − говорить аналітик Kpler Алессандро Арменія.

Європейська енергосистема дедалі більше залежить від виробництва відновлюваної енергії. Вечірнє падіння сонячної генерації компенсується вітровою енергією та потужностями атомних, вугільних і газових електростанцій.

Ситуація погіршується через загальне зростання попиту на охолодження та нижчу за норму вітрогенерацію, що вимагає використання більшої кількості електроенергії з газових електростанцій.

Через аномальну спеку, яка посилила попит на кондиціонування та обмежила виробництво атомних електростанцій у Франції, гуртові спотові ціни на електроенергію у Франції та Німеччині вже досягли найвищих значень із середини січня 2025 року.

Незрозуміло, скільки триватиме поточна хвиля спеки. Загальні прогнози є не дуже оптимістичними – за даними Всесвітньої метеорологічної організації, Європа нагрівається удвічі швидше, ніж інші регіони у середньому по світу.

Європейська атомна енергетика – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що попри війну в Україні та санкційний тиск, Москва продовжує зберігати вплив на ядерну енергетику європейських країн.

За даними The Times, станом на березень понад 2,5 мільйона будинків у Великій Британії отримували електроенергію завдяки російському ядерному паливу. Йдеться, зокрема, про атомну електростанцію Sizewell B, яка працює на переробленому урані з Росії.

Паливо проходить складний ланцюг виробництва: спершу його переробляють у Росії, далі воно потрапляє до Німеччини, де виготовляють паливні елементи для АЕС Sizewell B.

На думку фахівців, війна на Близькому Сході лише посилить енергозалежність Європи від РФ, оскільки остання домінує на більшості етапів ядерного паливного циклу.

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