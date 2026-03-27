Європа досі залежна від Росії в критично важливій сфері, - The Times

Попри війну в Україні та санкції, Москва зберігає вплив на ядерну енергетику Заходу.

Західний світ демонструє глибоку залежність від російського ядерного сектору. Понад 2,5 мільйона будинків у Великій Британії отримують електроенергію завдяки російському ядерному паливу.

Газета The Times пише, що ідеться, зокрема, про атомну електростанцію Sizewell B, яка працює виключно на переробленому урані з Росії. Французька компанія EDF Energy, яка володіє та управляє всіма діючими атомними електростанціями Великої Британії, пояснила, що Sizewell B все ще використовує цей уран через "довгострокові зобов’язання".

Зазначається, що паливо проходить складний ланцюг виробництва. Спочатку його переробляють на російських підприємствах, після чого воно потрапляє до Німеччини, де з нього виготовляють паливні елементи, які відправляють на АЕС Sizewell B.

Відео дня

У газеті зазначають, що це демонструє глибоку залежність Заходу від російського ядерного сектору. Державна корпорація "Росатом" контролює близько 40% світових потужностей зі збагачення урану та близько 65% світового експортного ринку ядерних реакторів для електростанцій. Це робить її одним із ключових інструментів геополітичного впливу Кремля.

При цьому жодна країна "Великої сімки" чи Європейського Союзу не запровадила повноцінних санкцій проти "Росатома". На думку аналітиків, це пов’язано з глибокою структурною залежністю від Москви в постачанні ядерного палива.

У 2023 році Росія заробила близько 2,7 мільярда доларів на експорті збагаченого урану, значну частину якого купували США та країни ЄС.

Атомна енергетика РФ у світі - останні новини

6 лютого в Угорщині офіційно розпочалося будівництво АЕС "Пакш II" за участі "Росатома". На церемонії був присутній глава МАГАТЕ Рафаель Гросс.

24 березня повідомлялося, що В'єтнам і Росія підписали угоду про будівництво першої атомної електростанції у цій країні. Ханой прагне зміцнити енергетичну безпеку на тлі бойових дій на Близькому Сході, які порушують світові поставки палива.

