Зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків.

В енергосистемі зафіксоване рекордне споживання електроенергії через те, що споживачі масово вмикають кондиціонери у спеку.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16:00.

"Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер. Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання – у першу чергу активне використання кондиціонерів", - йдеться у повідомленні.

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Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків.

"Укренерго" зазначає, що якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян. Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури.

"З 16.00 до 23.00 енергосистема потребує вашої допомоги. Зменшіть використання кондиціонерів та потужних електроприладів. Не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години. Переносьте енергоємне споживання на інші години доби", - підкреслила прес-служба.

Спека в Україні - прогноз на найближчі дні

За прогнозами синоптиків, на Івана Купала, 7 липня, подекуди в Україні температура підійматиметься до майже +40 градусів. Водночас на півночі очікується зниження температури.

6 липня сильна спека була на півдні та сході України, вдень +30…+35 градусів, подекуди до +37 градусів

На півночі та в центрі України температура повітря переважно становила +30...+34 градуси.

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