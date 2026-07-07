Катарське судно зазнало нападу в Ормузькій протоці: ціни на газ та нафту відреагували

Танкер зі зрідженим природним газом був уражений поблизу узбережжя Оману.

Завантажений газовоз Al Rekayyat був уражений поблизу узбережжя Оману під час виходу з Ормузької протоки у вівторок, 7 липня. Напад посилив занепокоєння серед судновласників і став випробуванням угоди між США та Іраном щодо розблокування руху протокою, повідомляє Bloomberg.

Напад стався приблизно за 8 морських миль (15 кілометрів) на схід від Ліми (Оман). Зазначається, що в танкер, який належить державній судноплавній компанії Катару Nakilat, поцілив безпілотник або ракета, через що сталася пожежа. Ймовірно, судно рухалося без увімкнених транспондерів, як показують дані відстеження суден.

На інцидент вже відреагували ринки. Так, європейські ціни на газ зросли на цілих 4,5% на початку торгів в Азії, тоді як ф'ючерси на нафту Brent також зросли на тлі новин. Ціни на нафту в останні дні різко впали, оскільки перспектива того, що більше суден зможуть пройти протокою, викликала побоювання, що ринок незабаром буде перенасичений.

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Слід зазначити, що напад на судно викликав занепокоєння серед судновласників. Ще один танкер для перевезення ЗПГ Al Areesh, який завантажився в Катарі та прямував з Перської затоки, схоже, повернув назад після нападу на Al Rekayyat. Судно сигналізувадл, що прямує до порту Касим у Пакистані.

Ситуація в Перській затоці

Рух транспорту в Ормузькій протоці покращився після підписання тимчасової мирної угоди минулого місяця, але продовжує стикатися з труднощами та перебоями, оскільки Іран періодично демонструє свій контроль над водним шляхом, блокуючи транзит на маршрутах, які він не схвалив, або атакуючи судна. У понеділок, 6 липня, група суден, пов'язаних з Японією, ймовірно, пройшла протокою, обравши маршрут, схвалений Іраном.

За даними аналітичної компанії Kpler Ltd., схваленим Іраном коридором вздовж північної сторони протоки за останні дні пройшли дві третини всіх суден. Решта пройшла маршрутом з боку Оману, яким керують США.

Ормузька протока – головні новини

Раніше на тлі часткового відновлення руху Ормузькою протокою з’явилися прогнози, що вже до кінця року ціни на нафту Brent можуть впасти до 60 доларів за барель. Повідомлялося, що глобальні запаси нафти вичерпані набагато менше, ніж очікувалося.

Та попри відновлення трафіку протокою, не виключено, що за вільний прохід через Ормуз стягуватимуть податок одразу дві країни – Іран та Оман. Така плата може сягати десятків мільярдів доларів щорічно.

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