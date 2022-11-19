Нафта марки Brent закрилася на рівні 87,62 долара за барель, впавши на 2,4%.

У п'ятницю, 18 листопада 2022 року, нафта подешевшала приблизно на 2%, зафіксувавши друге тижневе зниження через побоювання з приводу ослаблення попиту в Китаї і подальшого підвищення процентних ставок в США.

Як повідомляє Reuters, нафта марки Brent закрилася на рівні 87,62 доларів за барель, впавши на 2,4%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) закрилася на рівні 80,08 доларів за барель, втративши 1,9%.

Обидва еталони продемонстрували тижневі втрати: Brent впав приблизно на 9%, а WTI - приблизно на 10%.

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Зміцнення долара США, через яке нафта стає дорожчою для неамериканських покупців, призвело до зниження цін на сиру нафту.

Як йдеться в матеріалі, оскільки 5 грудня на горизонті маячить заборона ЄС на російську нафту, перспектива збільшення поставок з Росії, що тисне на спотовий ринок сирої нафти, чинить тиск на ф'ючерсні ціни.

ОПЕК+, яка розпочала новий раунд скорочення поставок у листопаді, проводить нараду з питань політики 4 грудня.

Нафта близька до рекордних максимумів на початку цього року, оскільки вторгнення Росії в Україну посилило побоювання поставок.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

3 листопада 2022 року країни G7 та Австралія домовились про встановлення граничної ціни на російську нафту.

Станом на 15 листопада 2022 року світові ціни на нафту вийшли на нові цифри.

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