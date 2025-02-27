Постачальники оприлюднили ціни на газ на березень 2025 року: скільки доведеться платити українцям

Для більшості українців діятиме тариф 7,96 гривні за кубометр.

З приходом весни природний газ для населення не подорожчає. Постачальники опублікували свої ціни на березень 2025 року.

ГазПравда пише, що на ринку газу для населення, як і в попередні місяці, присутні дев'ять постачальників. При цьому п'ять компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну - змінну, а ще чотири постачальники пропонують тільки річну ціну.

Зазначається, що вартість кубометра газу в рамках річних тарифів залежно від компанії коливається від 7,79 до 9,99 гривні. Водночас місячна ціна коливається від 8,46 до 23 гривень за кубометр.

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Варто зазначити, що 98% або понад 12 мільйонів домогосподарств - клієнти "Нафтогаз України", тож у рамках річної фіксованої ціни вони платять 7,96 гривні за кубометр газудо кінця квітня 2025 року, щонайменше.

Газ в Україні - останні новини

Російська Федерація в ніч на 20 лютого завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. Москва намагається зупинити видобуток "блакитного палива".

Пізніше стало відомо, що Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому і березні, щоб компенсувати падіння видобутку на 40% після російських ракетних ударів по сектору.

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