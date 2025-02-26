Зазначається, що зниження цін може призвести до відновлення імпорту скрапленого газу в Азії.

Європейські ціни на природний газ, що поставляється цього літа, нарешті наблизилися до цін на наступну зиму. Ситуація покращилася на тлі оптимізму щодо перспектив поставок, а також переговорів про припинення війни в Україні.

Видання Bloomberg пише, що сезонний спред уперше з листопада опустився нижче 1 євро за мегават-годину. Літо 2026 року також стало трохи дешевшим, ніж зима.

Річ у тім, що дорожче літнє паливо зробило нерентабельним поповнення запасів до наступного опалювального сезону, що вкрай важливо, оскільки запаси впали до мінімуму з 2022 року. Ці побоювання призвели до того, що навіть найближчі ф'ючерси на газ підскочили до дворічного максимуму на початку лютого, підштовхуючи Європу до нової енергетичної кризи.

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Зниженню цін на газ сприяли зусилля США щодо припинення війни в Україні, переговори в Європейському союзі про ослаблення правил зберігання і м'якша погода на континенті.

Проте, зберігаються побоювання з приводу накопичення запасів цього літа, оскільки світові поставки залишаються обмеженими. Укладення будь-якої мирної угоди може зайняти кілька місяців, і поки що неясно, чи повернеться на ринок російський газ найближчим часом.

Крім того, зниження цін може призвести до відновлення імпорту скрапленого природного газу в Азії. Це означає, що "потенціал подальшого зниження цін виглядає дедалі більш обмеженим".

Варто зазначити, що голландські місячні ф'ючерси були на 4% нижчими і становили 42,55 євро.

Ціни на газ у Європі - останні новини

10 лютого ціни на газ у Європі злетіли до найвищого рівня за останні два роки. На цьому тлі Брюссель розглядає можливість тимчасового обмеження цін на газ у ЄС.

Уже 17 лютого ціни на газ у Європі впали до найнижчого рівня за останні три тижні - приблизно 50 євро за мегават-годину.

Слідом за газом до найнижчого рівня з початку січня впали ціни на електроенергію в Німеччині на тлі переговорів щодо війни в Україні.

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