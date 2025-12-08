У компанії зазначають, що збільшення тарифів "Укренерго" суттєво не вплине на вартість електроенергії для бізнесу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергії і комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році на 7,2%, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії, тариф на передачу електроенергії зросте у два етапи. З 1 січня 2026 року вартість передачі електроенергії зросте до 713,68 грн/МВт-год (з поточних 686,23 грн/МВТ-год). Зазначений тариф буде чинним до 31 березня 2026 року. З 1 квітня і до кінця року передача електроенергії подорожчає до 742,91 грн/МВт-год.

Крім того, регулятор підвищив тарифи на послуги диспетчеризації у 2026 році на 11,2%.

"Тариф на послугу диспетчерського управління на увесь наступний рік затверджений на рівні 110,03 грн/МВт-год", - додали у компанії.

"Укренерго" також розраховує, що у разі незапланованого збільшення витрат "регулятором буде скориговано розмір/структуру тарифу на передачу електричної енергії та/або диспетчерське (оперативно-технологічне) управління".

Говорячи про вплив тарифів "Укренерго" на вартість електроенергії для бізнесу, у компанії зазначили, що частка тарифів НЕК "Укренерго" в структурі кінцевої ціни струму для українських компаній незначна.

"Збільшення тарифів суттєво не вплине на зростання кінцевої ціни електроенергії для бізнесу та становитиме не більше 2%", - зауважили в "Укренерго".

У компанії також наголосили, що зміна тарифів не вплине на вартість електрики для населення. Як відомо, вартість кіловата для побутових споживачів регулюється рішеннями уряду.

Втім, подорожчання електроенергії для бізнесу призведе до збільшення собівартості виробництв та потенційно відіб’ється на кінцевих цінах, що, у свою чергу, відчують на собі і кінцеві споживачі.

Ціни на електроенергію

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в 1,6 раза підвищила максимальний тариф на електричну енергію для бізнесу (так звані прайс-кепи) у період доби з 17:00 до 23:00. Новий тариф набув чинності 31 липня.

Вартість електроенергії для населення залишається незмінною з 1 червня 2024 року - 4,32 грн/квт-год.

