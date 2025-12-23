За словами прем’єрки, урядовці та НКРЕКП шукатимуть рішення, яке влаштує населення та водоканали.

Кабінет міністрів закликав Національну комісію що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відтермінувати підвищення тарифів на централізоване водопостачання.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відповідне звернення спрямоване Регулятору.

"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", - зауважила очільниця уряду.

Водночас вона зауважила, що необхідно знайти рішення, яке збалансує інтереси населення і потреби водоканалів, "які не мають втрачати і заходити в борги".

"Наступний крок - уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", - підсумувала Свириденко

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 січня могли зрости тарифи на воду для бізнесу. Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонувалося встановити для Павлоградського виробничого управління водно-каналізаційного господарства - 70,19 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення - для Нікопольського виробничого управління водно-каналізаційного господарства (52,32 грн за 1 кубометр). Всього регулятор планував переглянуті тарифи 37 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Відповідна заява прем’єрки викликала критику з боку економічних експертів.

"А в умовах війни працівники водоканалів не гідні підвищення зарплат? А в умовах війни як покривати різницю у цінах через інфляцію та зростання курсу валют на обладнання, комплектуючі, пальне тощо?", - прокоментували це рішення у Центрі економічної стратегії.

Тарифи на комунальні послуги для населення

Українські водоканали вже не перший рік скаржаться на шалені борги. Витрати водоканалів зростають через подорожчання електроенергії, зростання цін на реагенти, паливно-мастильні матеріали та збільшення податкового навантаження на підприємства. При цьому, за словами керівникк асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, чинні тарифи покривають лише 70% витрат підприємств.

Як відомо, в Україні на час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду для населення. Це передбачено ухваленим парламентом та підписаним президентом України Володимиром Зеленським законом. Тарифи на воду та електропостачання не потрапляють під дію мораторію.

