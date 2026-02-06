Антипатія до Трампа в Європі зросла до максимуму за останні 10 років, - опитування

Все більше європейців не вважають США дружньою країною.

Антипатія до США в країнах Західної Європи значно посилилася після погроз Дональда Трампа щодо Гренландії. Як пише The Guardian, опитування YouGov, проведене в шести країнах Європи - Данії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великій Британії - показало, що спроба президента США захопити Гренландію призвела до того, що європейці рішуче налаштувалися проти його країни. Думки про США впали до найнижчого рівня з тих пір, як YouGov почав відстежувати їх десять років тому.

Показники варіюються від 62% у Франції до 84% у Данії і демонструють різке зростання негативного сприйняття США навіть у порівнянні з листопадом, коли цей показник становив від 49% до 70%.

Опитування також показало, що все менше респондентів у всіх шести країнах заявляють, що як і раніше вважають США союзником.

Відео дня

Ці цифри є різким падінням у порівнянні з останнім опитуванням YouGov, в якому ставилося те саме питання. Так, у Данії в липні 2023 року 80% опитаних заявляли, що вважають США другом або союзником. Зараз цей показник становить менше 26%.

Опитування також показало, що європейці, як правило, згодні з діагнозом адміністрації Трампа про те, що Європа занадто сильно залежала від США в питаннях оборони (59-74%), допускала занадто велику імміграцію (52-63%) і була занадто нерішучою на світовій арені (45-62%).

Однак вони категорично не згодні з неодноразовими твердженнями США про те, що європейські уряди надмірно обмежують свободу слова (18-31%), і ще менше поділяють думку Трампа про те, що ЄС був несправедливий у своїх торговельних відносинах з США (10-17%).

У той же час, від 63% до 78% вважають, що оборона і мир в Європі як і раніше залежать від США. Більшість вважають, що розрив відносин між ЄС і США був би поганий для Європи.

Проте суперечка навколо Гренландії, схоже, змусила західноєвропейців задуматися: найпоширеніша думка в усіх країнах (41-55%) полягала в тому, що європейська автономія тепер повинна бути пріоритетнішою за збереження трансатлантичного альянсу.

Західноєвропейці також не готові йти на великі жертви заради збереження хороших відносин із США. Єдине, на що респонденти у всіх опитаних країнах були готові піти, – це скоротити імміграцію, мету, яку більшість і так підтримує.

При цьому опитування показує, що багато європейців (від 39% у Німеччині до 57% у Данії) як і раніше вважають, що зовнішня політика США "повернеться до норми" після відходу Трампа з політичної сцени.

Плани Трампа щодо Гренландії

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп хоче купити Гренландію, але не виключає військовий сценарій.

1 лютого Трамп заявив, що угода щодо Гренландії вже майже узгоджена. Він зазначив, що це буде "дуже вигідна угода" з точки зору національної безпеки США.

Як пояснив віцепрезидент США Джей Ді Венс, якби Гренландія перебувала під контролем Росії або Китаю, система протиракетної оборони США була б непридатною.

Вас також можуть зацікавити новини: