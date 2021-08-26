З 1 жовтня вартість електроенергії складе 1,44 грн за кВт-год, проте у межах споживання до 250 кВт за місяць.

Вже восени в Україні зміняться тарифи на електроенергію. Українці, які споживають до 250 кВт за місяць, будуть платити 1,44 грн за один кВт-год. Проте тим громадянам, які будуть споживати більше електроенергії, доведеться платити 1,68 грн. Тепер багато людей мріють "вписатися" у норму та заощадити свої кошти.

У Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження в Україні надали поради, які допоможуть українцям заощадити та менше платити за комуналку.

Так, для того, щоб "вписатися" у 250 кВт на місяць, потрібно взяти за звичку основні принципи економії електроенергії.

Експерти радять:

Вимикати світло, якщо у кімнаті немає людей;

Перейти на використання енергоефективних лампочок. Перевагу варто віддати світлодіодним (LED) енергозберігаючим лампочкам, які не містять шкідливих речовин;

Встановити датчики руху, вони можуть помітно заощаджувати електроенергію. У приватних будинках такі датчики варто встановлювати біля дверей та на подвір'ї, а у багатоквартирних будинках - у під'їздах, коридорах та на сходах;

Для економії електроенергії варто використовувати побутові прилади мають маркування "А" чи "А+". Холодильник такого класу буде споживати на 30-50% менше електроенергії, аніж такий же пристрій, але класу "В";

Встановлення автоматичних вимикачів та вимикання штекерів приладів з розетки може заощадити гроші. Не варто залишати ПК чи ноутбук у режимі очікування на всю ніч, також це стосується іншої техніки, яка не потрібна та не використовується протягом доби;

Також експерти радять не залишати мобільні телефони та інші прилади, які працюють від акумулятора, підключеними до зарядних пристроїв, коли вони вже повністю заряджені;

Лід та сніг у холодильнику та морозильнику можуть бути сигналами того, що пристрій потребує очищення та розморожування. Брудні та забиті льодом холодильні камери споживають значно більше електроенергії. Також варто слідкувати за тим, щоб дверцята були щільно закритими;

Не можна ставити теплу чи гарячу їжу до холодильника. Це стає причиною того, що пристрій споживає більше енергії та може швидко зіпсуватися. У холодильнику слід встановлювати температуру на рівні від нуля до п'яти градусів тепла;

Холодильник варто встановлювати якомога далі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів. Поряд з пристроями, які виробляють тепло, охолоджувальна техніка буде споживати позанормову кількість електроенергії;

Читайте такожНа складах ТЕС катастрофічно не вистачає вугілля: що буде з тарифамиОкрім цього, експерти радять використовувати НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити. Такі пристрої швидко працюють та економічно споживають електроенергію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що постачальникам комунальних послуг дозволили відключати боржникам газ, світло та воду. Для підключення людям доведеться не тільки сплачувати борги, а ще й витратити гроші за послугу повторного підключення.

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Автор: Поліна Кузенко