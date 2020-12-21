Після Нового року тарифи на транспортування газу зростуть у 20 облгазів.

З 1 січня 2021 року в Україні зростуть тарифи для населення на послуги розподілу (транспортування) газу.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Відповідні проекти нових цін схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться у повідомленні.

НКРЕКП затвердила на 2021 рік тарифи для 22 облгазів, у 20 з них ціни зростуть.

Як зростуть тарифи

Тариф "Київоблгазу" зросте з 0,81 гривні до 1,55 гривні;

"Київгазу" - з 0,28 гривні до 0,32 гривні;

"Одесагазу" - з 0,79 гривні до 0,89 гривні;

"Полтавагазу" - з 1,09 гривні до 2,07 гривні;

"Херсонгазу" - з 0,94 гривні до 1,8 гривні;

"Луганськгазу" - з 0,92 гривні до 1,13 гривні.

Рішення про підвищення тарифів пояснюють тим, що потрібно компенсувати недоотриману тарифну виручку облгазів за 2015-2019 роки, а також компенсувати витрати, пов'язані з різницею в цінах при закупівлі у 2015-2019 роках природного газу, необхідного для забезпечення виробничо-технологічних потреб.

Що цьому передувало

Середня вартість газу в Україні для населення в листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 24%, з 5,77 гривні до 7,16 гривні за кубометр.

З січня 2020 року українці почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями. Платіжку за транспортування газу отримали в тому числі споживачі, які не користуються газом у домогосподарстві, а також нові споживачі.

24 грудня 2019 року НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на послуги 44 газорозподільних компаній України протягом першого півріччя 2020 року - від 30% до 2,5 раза залежно від компанії.

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Автор: УНІАН