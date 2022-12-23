Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень у мережі енергосистеми Києва.

Тепло- та водопостачання подається в усі райони Києва в штатному режимі, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста. На верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Також, за його словами, енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва.

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"Місто досі живе в режимі аварійних відключень. Ще раз звертаюся до киян - не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - зазначив Попко.

Масований удар по Києву та ситуація з електрикою

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня вночі на Київ окупанти спрямували кілька хвиль атак іранських Shahed, був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Ситуація з енергопостачанням у столиці наразі дуже складна, першочергово напруга подається на критичну інфраструктуру, стабілізаційні графіки для споживачів не діють.

Також на червоній гілці метро тимчасово призупинили рух поїздів на станціях лівого берега через різкі перепади напруги.

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