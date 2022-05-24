Загальна сума вимоги штрафів до них на сьогодні становить майже 150 млн грн.

П'ять теплопостачальних підприємств отримали від державного газопостачального ДК "Нафтогаз Трейдинг" листи-вимоги про сплату штрафів за порушення умов довгострокових договорів поставки газу.

Про це повідомляє міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго".

"Споживач-теплопостачальник має за п'ять робочих днів до початку відповідного розрахункового періоду укласти договір або додаткові угоди до договорів банківського рахунку щодо здійснення списання коштів з рахунків споживача, куди надходять кошти за послуги теплопостачання, на які був використаний газ. Якщо підприємство ТКЕ не виконує цю вимогу - сплачує штраф у розмірі 10% вартості природного газу за відповідний розрахунковий період. Причому відсутність боргів за газ або термінів розрахунку до уваги не беруться", - йдеться в повідомленні

На сьогодні "листи щастя" зі штрафними вимогами від 2,2 до 47,2 млн вже отримали КП "Обуховрайтепломережа" (Київська область), ПТМ "Ковельтепло" (Волинська область), ДКП "Луцьктепло" (Волинська область), ТОВ "Рівнетеплоенерго" (Рівненська область) та ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Івано-Франківська область). Загальна сума вимоги штрафів до них на сьогодні становить майже 150 млн грн.

В асоціації заявили, що ці штрафні вимоги ДК "Нафтогаз Трейдинг", крім того що є нелегітимними в умовах воєнного стану, не мають джерел відшкодування, не включаються в тарифи та не списуються згідно з вимогами Закону України №1730 "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення". Отже, джерелом погашення штрафів ТОВ "ДК "Нафтогаз Трейдинг" мають стати кошти місцевих бюджетів.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Києві озвучили новий прогноз розв'язання проблеми з бензином

Україна і США наполягають на більш активній участі МАГАТЕ в деокупації Запорізької АЕС

Німеччина прийняла політичне рішення щодо російського газу - Кулеба