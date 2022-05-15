Тимчасово повірена США у справах України Квін зазначила, що варварське поводження російських військових з атомними об’єктами свідчить, що ступінь їхньої оцінки реальності залишився на рівні 1941-го року.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має посилити свою роль у деокупации Запорізької АЕС.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики за підсумками зустрічі міністра Германа Галущенка і тимчасово повіреної США у справах України Крістіни Квін, а також керівника НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.

Однією з тем зустрічі стали шляхи відновлення ядерної безпеки України і світу у контексті захоплення російськими військами об’єктів української атомної енергетики.

"Сторони дійшли згоди щодо необхідності посилення залучення МАГАТЕ для деокупації ЗАЕС, протистояння ядерному тероризму Росії та, відповідно, посиленню ядерної безпеки України та світу", - йдеться у повідомленні.

Квін зазначила, що варварське поводження російських військових з атомними об’єктами свідчить, що ступінь їхньої оцінки реальності залишився на рівні 1941-го року.

Також вона високо оцінила сталу та надійну роботу української енергосистеми і в ізольованому режимі, а особливо - в умовах військового вторгнення Росії та цілеспрямованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Американська сторона запевнила у політичній підтримці комерційного експорту української електроенергії в Європу та готовності сприяти цьому процесу.

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає запровадити санкції проти Росії на рівні МАГАТЕ за військову агресію проти українських ядерних об’єктів.

Під час широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого – і перебували там до 1 квітня. Запорізьку АЕС захопили 4 березня, атомна станція досі під контролем окупантів.

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